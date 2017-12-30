Кавани: "Мне нравится играть с Неймаром и Мбаппе, но мы - не новое трио MSN"

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани высказался о своем совместном выступлении с партнерами по атаке в клубе Неймаром и Килианом Мбаппе.

" Новое трио MSN с Мбаппе и Неймаром? Это все выдумки людей. У меня сложились хорошие отношения с обоими, и мне нравится играть с ними. Но я хочу подчеркнуть, что мы - не единственные нападающие в ПСЖ. В команде имеются и другие отличные игроки. ПСЖ - это не только мы ", - цитирует 30-летнего уругвайца le10sport.

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