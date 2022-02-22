Кавани может перебраться в Бразилию

Теги манчестер юнайтедботафогоэдинсон кавани

Кавани может перебраться в Бразилию

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

"Ботафого" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани, сообщает Goal.

По сведениям источника, бразильский клуб намерен подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, форвард может достаться "Ботафого" бесплатно. Сам игрок заинтересован в переходе.

В нынешнем сезоне 35-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. 

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