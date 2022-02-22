Кавани может перебраться в Бразилию
Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен
"Ботафого" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани, сообщает Goal.
По сведениям источника, бразильский клуб намерен подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, форвард может достаться "Ботафого" бесплатно. Сам игрок заинтересован в переходе.
В нынешнем сезоне 35-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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