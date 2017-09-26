Кавани может перебраться в Ла Лигу

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует OK Diario.

По сведениям источника, следующим летом 30-летний нападающий может перейти в мадридский "Атлетико". Учитывая конфликт своего клиента со звездным одноклубником Неймаром, представитель уругвайца уже выходил на связь с "матрасниками", дабы прояснить ситуацию с заинтересованностью испанского клуба в футболисте.

Напомним, Неймар хочет заменить Кавани форвардом "Реала". | soccernews.ru