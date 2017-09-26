Кавани может перебраться в Ла Лигу

Теги псжэдинсон кавани атлетико мадрид

Кавани может перебраться в Ла ЛигуФорвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует OK Diario.

По сведениям источника, следующим летом 30-летний нападающий может перейти в мадридский "Атлетико". Учитывая конфликт своего клиента со звездным одноклубником Неймаром, представитель уругвайца уже выходил на связь с "матрасниками", дабы прояснить ситуацию с заинтересованностью испанского клуба в футболисте.

Напомним, Неймар хочет заменить Кавани форвардом "Реала". | soccernews.ru

комментарии
лш

крутяк

Ответить
Strateg

Гризманн, Гамейро, Торрес, Корреа, Вьетто + Диего Коста. Куда ещё?

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов