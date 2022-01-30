Кавани может перейти в аргентинский топ-клуб

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Кавани может перейти в аргентинский топ-клуб

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может перейти в "Ривер Плейт" в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, аргентинский клуб рассматривает вариант с подписанием уругвайца летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Кавани может заменить в "Ривер Плейт" форварда Хулиана Альвареса, который перейдет в "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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