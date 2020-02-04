Кавани может перейти в "Атлетико", если президент клуба извинится

Форвард ПСЖ Эдисон Кавани все еще может перейти в "Атлетико". Об этом сообщает AS.

Мать футболиста Берта Гомес сообщила, что если президент клуба Энрике Сесеро извиниться, то ее сын согласиться перейти в мадридский клуб.

"Это позор. Все понимают, что президент сказал чушь. Это было неуместно и больно. Неправильно было говорить, что агент (брат) просил деньги за трансфер.Президент должен был сказать болельщикам правду.

Не исключено, что Эдинсон перейдет в "Атлетико" летом, но при условии, что президент извинится", - сказала Гомес.

Соглашение Кавани с ПСЖ рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" был готов заплатить за 32-летнего Кавани 15 миллионов евро и еще три миллиона в виде бонусов, но ПСЖ потребовал за игрока 20 миллионов. Контракт форварда с парижским клубом истекает летом. Таким образом, через полгода он, скорее всего, перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

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