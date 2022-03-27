Кавани может перейти в "Реал Сосьедад"
Фото: твиттер Кавани\Автор неизвестен
Уругвайский форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в конце нынешнего сезона, может продолжить карьеру в одном из клубов Ла Лиги, сообщает The Sun.
По информации источника, на нападающего претендует "Реал Сосьедад", с которым футболист уже провел первый раунд переговоров.
Ранее в СМИ писалось о том, что Кавани после опыта в Англии хочет испытать себя в Испании, где на него претендуют несколько клубов Ла Лиги.
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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