Кавани может перейти в "Реал Сосьедад"

Фото: твиттер Кавани\Автор неизвестен

Уругвайский форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в конце нынешнего сезона, может продолжить карьеру в одном из клубов Ла Лиги, сообщает The Sun.

По информации источника, на нападающего претендует "Реал Сосьедад", с которым футболист уже провел первый раунд переговоров.

Ранее в СМИ писалось о том, что Кавани после опыта в Англии хочет испытать себя в Испании, где на него претендуют несколько клубов Ла Лиги.

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