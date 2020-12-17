Кавани может получить длительную дисквалификацию за расизм
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может быть дисквалифицирован на три матча за расизм, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила форварду обвинения в расистских проявлениях. Несколько дней назад уругваец употребил слово negrito в переписке в Instagram. До 4 января Кавани должен предоставить FA объяснения. До этих пор он может играть за манкунианцев.
В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Эдинсон Кавани рассказал, почему он отказал "Ювентусу" и "Интеру". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Спартак" обратился к болельщикам после завершения первой части сезона
-
Комментатор Генич рассказал, сколько денег он потерял на ставках
-
Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги
-
Кафельников высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса
-
Комментатор Шмурнов жестко отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"
-
Промес может вернуться в "Спартак"
-
В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Тарасова
-
Уткин прокомментировал вопрос Путину об интимном видео Дзюбы
-
Путин отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы
-
Форварда ЦСКА лишили отсрочки от воинской службы
-
Кавани может получить длительную дисквалификацию за расизм
-
"Спартак" может разорвать контракт с Тедеско
-
СМИ узнали о вариантах продолжения карьеры для Шамиля Газизова
-
Кокорин оформил на маму несколько элитных автомобилей
-
Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента в матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Ювентус" выдал худший старт в Серии А за последние 36 лет
-
Это'О жёстко отреагировал на отсутствие африканцев в сборной всех времён по версии France Football
-
Маркус Берг рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
Роналду и Месси - в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18