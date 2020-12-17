Кавани может получить длительную дисквалификацию за расизм

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может быть дисквалифицирован на три матча за расизм, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила форварду обвинения в расистских проявлениях. Несколько дней назад уругваец употребил слово negrito в переписке в Instagram. До 4 января Кавани должен предоставить FA объяснения. До этих пор он может играть за манкунианцев.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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