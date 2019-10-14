Кавани может продолжить карьеру в "Атлетико"

"Атлетико" интересуется форвардом ПСЖ Эдисоном Кавани. Об этом сообщает As.

По данным источника, главный тренер испанского клуба Диего Симеоне хочет усилить линию атаки. Кроме того, мадридский клуб давно хочет приобрести игрока, однако трансферу всегда что-то мешало.

Ранее сообщалось, что Кавани может покинуть ПСЖ в статусе свободного агента. В этом сезоне футболист участвовал в 3 матчах Лиги 1, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

На данный момент нападающий восстанавливается после травмы.

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