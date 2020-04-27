Кавани может продолжить карьеру в "Интере"

Форвард ПСЖ Эдисон Кавани может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Летом у футболиста заканчивается контракт с парижанами, поэтому он бесплатно сможет перейти в любой клуб.

По данным источника, агенты Кавани предлагают его услуги "Интеру". Главный тренер клуба Антонио Конте был бы рад подписать уругвайца.

Однако не исключено, что ПСЖ может продлить контракт с футболистом.

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