Кавани может продолжить карьеру в "Интере"
"Интер" ведет переговоры с нападающим ПСЖ Эдисоном Кавани, передает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По окончании сезона 33-летний футболист станет свободным агентом. Поэтому "Интер" решил присмотреться к игроку. Ранее миланцы интересовались Дрисом Мертенсом, который должен был покинуть "Наполи", однако стороны договорились о продлении контракта.
Отметим, у Кавани есть опыт выступления в Серии А.
В текущем сезоне форвард забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
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