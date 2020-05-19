Кавани может продолжить карьеру в "Интере"

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Кавани может продолжить карьеру в "Интере"

"Интер" ведет переговоры с нападающим ПСЖ Эдисоном Кавани, передает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По окончании сезона 33-летний футболист станет свободным агентом. Поэтому "Интер" решил присмотреться к игроку. Ранее миланцы интересовались Дрисом Мертенсом, который должен был покинуть "Наполи", однако стороны договорились о продлении контракта.

Отметим, у Кавани есть опыт выступления в Серии А.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах.

Не пропустите: "Атлетико" сделал выгодное предложение Кавани| http://soccernews.ru
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