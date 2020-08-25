Кавани может продолжить карьеру в "Реале"

Теги реал мадридэдинсон кавани бенфика

Кавани может продолжить карьеру в "Реале"

Экс-игрок ПСЖ Эдисон Кавани может продолжить карьеру в "Реале", утверждает La Gazzetta Dello Sport.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может продолжить карьеру в "Бенфике", однако клуб отказался от покупки игрока из-за его высоких требований по зарплате.

Мадридский клуб готов предложить уругвайцу краткосрочный контракт. Между сторонами уже состоялись неофициальные контакты.

Напомним, недавно Кавани покинул ПСЖ и стал свободным агентом.

Не пропустите: Переход Кавани в "Бенфику" сорвался| http://soccernews.ru
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