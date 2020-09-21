Кавани может продолжить карьеру в "Реале". Агенты ведут переговоры с клубом

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Кавани может продолжить карьеру в "Реале". Агенты ведут переговоры с клубом

ПСЖ намерен расстаться с форвардом Эдисоном Кавани. Футболист может продолжить карьеру в "Реале". Об этом сообщает Marca.

Агенты футболиста связались с мадридским клубом и предложили услуги 33-летнего форварда, который на данный момент является свободным агентом.

По данным источника, помешать сделки могут лишь запросы уругвайца по зарплате. Кавани хочет получать не меньше 7 миллионов евро в год.

Футболист и его агенты ждут ответа от руководства "Реала"

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