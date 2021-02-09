Кавани может уехать в Аргентину

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить свою футбольную карьеру в "Бока Хуниорс".

Как сообщает ESPN, 33-летний уругваец общался со спортивным директором аргентинского клуба Хуаном Рикельме. Во время телефонного разговора обсуждался возможный переход в 2022 года.

Кавани подписал контракт с "МЮ" до лета 2021 года, но у "красных дьяволов" есть опция пролонгации еще на один сезон.