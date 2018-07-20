Кавани может вернуться в Италию

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Кавани может вернуться в ИталиюВедущий форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может вернуться в Италию, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, в подписании 31-летнего нападающего парижан заинтересован "Наполи". Неаполитанцы уже вышли на контакт с чемпионом Франции, чтобы узнать его запросы по трансферу уругвайца.

Кавани уже выступал за "Наполи" в период с 2010-го по 2013-й годы. За это время он забил 104 мяча в 138 матчах за клуб.

Напомним, "Наполи" удивил дизайном новой игровой формы для вратарей. | soccernews.ru

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