Кавани может вернуться в Италию

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Кавани может вернуться в ИталиюФорвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, футболист хочет покинут парижский клуб этой зимой. Он планирует встретится с несколькими клубами, в числи которых "старая сеньора".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико".

Кавани может покинуть ПСЖ в статусе свободного агента. В этом сезоне футболист участвовал в 3 матчах Лиги 1, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

На данный момент нападающий восстанавливается после травмы.

С 2010 по 2013 год футболист выступал в "Наполи".

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