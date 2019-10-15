Кавани может вернуться в Италию
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, футболист хочет покинут парижский клуб этой зимой. Он планирует встретится с несколькими клубами, в числи которых "старая сеньора".
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико".
Кавани может покинуть ПСЖ в статусе свободного агента. В этом сезоне футболист участвовал в 3 матчах Лиги 1, отметившись 2 голами и 1 ассистом.
На данный момент нападающий восстанавливается после травмы.
С 2010 по 2013 год футболист выступал в "Наполи".
Не пропустите: ПСЖ сообщил о сроках восстановления Мбаппе и Кавани| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием
-
Голкипер Кипра признался, что будет болеть за Дзюбу в бомбардирской гонке Евро-2020
-
Главные новости дня: 14 октября
-
Отбор Евро-2020: все результаты 14 октября
-
Сборная Англии впервые за 35 лет смогла забить 6 голов в одной встрече
Лента новостей
-
Сын Зидана заявил, что не жалеет о решении покинуть "Реал"
-
Кавани может вернуться в Италию
-
Хавбек "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни может продолжить карьеру в "Милане"
-
Крал опубликовал видео первого гола за сборную Чехии
-
"Барселона" серьезно интересуются Рашфордом
-
Ибрагимович продемонстрировал трюк с участием астронавта
-
Жиру о матче с Турцией: "Конечно, расстроены результатом"
-
Эрнандес прокомментировал ничейный результат Франции с Турцией
-
Спортивный директор ростовского СКА рассказал о целях команды
-
Баста официально стал владельцем "СКА Ростов"
-
Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием
-
Дешам подвел итоги матча отбора Евро-2020 с Турцией
-
Капитан сборной Украины назвал главный секрет успеха команды
-
Роналду прокомментировал достижение в 700 голов в карьере
-
Голкипер Кипра признался, что будет болеть за Дзюбу в бомбардирской гонке Евро-2020
-
Шевченко прокомментировал победу сборной Украины
-
Мартиаль может принять участие в матче с "Ливерпулем"
-
1
Яремчук: "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро"
-
Стерлинг прокомментировал расисткое поведение болельщиков сборной Болгарии
-
Главные новости дня: 14 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3