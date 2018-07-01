Кавани может вернуться в "Наполи"

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Кавани может вернуться в "Наполи"

"Наполи" заинтересован в возвращении нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на трансфере 31-летнего уругвайца настаивает новый главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

Напомним, что Кавани выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год.

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