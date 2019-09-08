Кавани может восстановиться к матчу с "Реалом"



Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, ожидается, что форвард успеет восстановиться от травмы к поединку с королевским клубом. Уругваец уже приступил к тренировкам в общей группе.

При этом, участие в матче французского нападающего Килиана Мбаппе пока остается под вопросом.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится 18 сентября.

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