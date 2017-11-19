Кавани: "Мы не должны быть друзьями с Неймаром, но на поле мы будем помогать друг другу"

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Кавани: "Мы не должны быть друзьями с Неймаром, но на поле мы будем помогать друг другу"Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани высказался о своих взаимоотношениях с партнером по команде Неймаром.

"Неймар - успешный парень, который знает, как противостоять давлению. Мы не должны быть друзьями с ним, но на поле мы будем помогать друг другу", - приводит слова 30-летнего уругвайца El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru

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