Кавани: "Мы не должны быть друзьями с Неймаром, но на поле мы будем помогать друг другу"

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани высказался о своих взаимоотношениях с партнером по команде Неймаром.

"Неймар - успешный парень, который знает, как противостоять давлению. Мы не должны быть друзьями с ним, но на поле мы будем помогать друг другу ", - приводит слова 30-летнего уругвайца El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Барселоной" за Коутиньо. | soccernews.ru