Кавани: "Нам нужно сохранять единство"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал победу над "Страсбуром" (5:2).

"ПСЖ провел хорошую игру. Но нам нужно сохранять единство. Будут еще 90 важных минут, чтобы пройти "Реал". Мы должны продолжать работать. Важно держаться всем вместе. В этом главная особенность сильных команд" - приводит слова Кавани официальный сайт клуба.

Ответная игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 6 марта.

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