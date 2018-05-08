Кавани намерен обсудить свое будущее с руководством ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани намерен обсудить свое будущее с руководством своего клуба, информирует SFR Sport.

По сведениям источника, 31-летний нападающий планирует прояснить ситуацию с возможным подписанием парижанами нового игрока в линию атаки. Если клуб будет предпринимать попытки подписать конкурента уругвайцу, тот будет готов сменить команду.

В нынешнем сезоне Кавани забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, Симеоне видит в Кавани замену для Гризманна. | soccernews.ru