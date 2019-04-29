Кавани намерен перейти в английский топ-клуб
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани намерен покинуть клуб летом и перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, футболист попросил своего агента провести переговоры с английскими клубами. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Наполи" и "Атлетико".
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14