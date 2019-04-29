Кавани намерен перейти в английский топ-клуб

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Кавани намерен перейти в английский топ-клуб
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани намерен покинуть клуб летом и перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист попросил своего агента провести переговоры с английскими клубами. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Наполи" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал восемь результативных передач.

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