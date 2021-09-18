Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

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Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани недоволен своим положением в команде после возвращения Криштиану Роналду.

По информации Todo Fichajes, уругваец хочет чаще играть, поэтому всерьёз рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

34-летний футболист не исключает свой отъезд с "Олд Траффорд" уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Кавани сыграл за "МЮ" всего один неполный матч. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 6 миллионов евро.

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