Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани недоволен своим положением в команде после возвращения Криштиану Роналду.

По информации Todo Fichajes, уругваец хочет чаще играть, поэтому всерьёз рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

34-летний футболист не исключает свой отъезд с "Олд Траффорд" уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Кавани сыграл за "МЮ" всего один неполный матч. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 6 миллионов евро.

Не пропустите: Форвард "Бирмингема": "Если бы Роналду ел дерьмо, то я бы делал так же". | http://soccernews.ru