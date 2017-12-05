Кавани намерен помочь Неймару побить рекорд Ривалдо

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани намерен помочь своему партнеру по линии атаки в клубе Неймару побить рекорд известного в прошлом футболиста Ривалдо по количеству голов, забитых игроком из Бразилии в Лиге Чемпионов.

" Надеюсь, Неймар достигнет целей, которые стоят перед ним. Как я уже говорил, во многом это зависит от результата коллективной работы. Если мы сделаем отличную командную работу, тогда одноклубникам будет легче достичь индивидуальных целей. Мы всегда надеемся выигрывать и хорошо сыграть коллективно. Я надеюсь, что ему удастся побить этот рекорд ", - цитирует 30-летнего уругвайца le10sport.

Отметим, что Неймар забил в Лиге Чемпионов уже 27 мячей, отставая от Ривалдо на 4 результативных удара.

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