Кавани намерен продолжить карьеру в АПЛ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, уверяет Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, 31-летний нападающий парижан желает перейти в "Манчестер Юнайтед" или лондонский "Челси", которые проявляют к нему интерес.

В нынешнем сезоне Кавани забил 33 мяча и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за ПСЖ.

Напомним, вчера ПСЖ обыграл "Анжер". | soccernews.ru