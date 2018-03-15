Кавани намерен продолжить карьеру в АПЛ

Теги псжэдинсон кавани манчестер юнайтедчелси

Кавани намерен продолжить карьеру в АПЛФорвард ПСЖ Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, уверяет Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, 31-летний нападающий парижан желает перейти в "Манчестер Юнайтед" или лондонский "Челси", которые проявляют к нему интерес.

В нынешнем сезоне Кавани забил 33 мяча и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за ПСЖ.

Напомним, вчера ПСЖ обыграл "Анжер". | soccernews.ru

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