Кавани назвал лучшего игрока из своих партнеров, а также лучшего защитника, против которого он играл

Теги джорджио кьеллиниэдинсон кавани марко верратти

Кавани назвал лучшего игрока из своих партнеров, а также лучшего защитника, против которого он игралФорвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани назвал лучшего игрока из своих партнеров, а также лучшего защитника, против которого он играл.

Так, наиболее сильным игроком, с которым он когда-либо играл, уругваец назвал полузащитника парижан Марко Верраттти. Лучшим же из защитников, противостоявших ему на поле, 30-летний нападающий определил бека туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини.

Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого хавбека "Челси". | soccernews.ru

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