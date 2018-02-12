Кавани назвал свою футбольную мечту

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Кавани назвал свою футбольную мечтуВедущий бомбардир французского ПСЖ Эдинсон Кавани рассказал о своей футбольной мечте.

"Какой бы гол и где я хотел забить с ПСЖ? Возможно, я еще не забивал ударом "ножницами", и я хотел бы сделать это в знаменательный день для моего клуба, например, в финале Лиги Чемпионов. Я забивал всевозможные голы, но в моем послужном списке не хватает забитого мяча после удара "ножницами", - цитирует 30-летнего нападающего парижан Marca.

Напомним, Рабьо оценил шансы ПСЖ и "Реала" в очном противостоянии. | soccernews.ru

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