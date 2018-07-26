Кавани не хочет конфликтовать с ПСЖ из-за перехода в "Реал"

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает AS, уругваец хочет перебраться в мадридский клуб, однако он не собирается ссориться с руководством ПСЖ.

Таким образом, трансфер Кавани в "Реал" полностью зависит от боссов парижан.

Читайте также: На Кавани появился претендент из АПЛ. | http://soccernews.ru