Кавани не хочет конфликтовать с ПСЖ из-за перехода в "Реал"

1 Теги псжэдинсон кавани реал мадрид

Кавани не хочет конфликтовать с ПСЖ из-за перехода в "Реал"

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает AS, уругваец хочет перебраться в мадридский клуб, однако он не собирается ссориться с руководством ПСЖ.

Таким образом, трансфер Кавани в "Реал" полностью зависит от боссов парижан.

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