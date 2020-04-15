Кавани не намерен покидать Европу
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани не намерен покидать Европу.
Как сообщает Goal.com, на 33-летнего уругвайца претендует ряд клубов из Аргентины, Бразилии и Уругвая, однако игрок отдаст предпочтение европейскому клубу.
Напомним, что соглашение Кавани с клубом истекает предстоящим летом. Основным претендентом на игрока считается "Атлетико".
В этом сезоне Кавани провел 22 игры, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.
Читайте также: Кавани летом может стать игроком "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
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|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13