Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани не намерен покидать Европу.

Как сообщает Goal.com, на 33-летнего уругвайца претендует ряд клубов из Аргентины, Бразилии и Уругвая, однако игрок отдаст предпочтение европейскому клубу.

Напомним, что соглашение Кавани с клубом истекает предстоящим летом. Основным претендентом на игрока считается "Атлетико".

В этом сезоне Кавани провел 22 игры, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.

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