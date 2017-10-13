Кавани не поладил с еще одним звездным партнером по команде

Теги уругвайболивиялуис суаресэдинсон кавани

Кавани не поладил с еще одним звездным партнером по командеФорвард французского ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не поладил с еще одним звездным партнером по команде.

Однако на этот раз речь идет о товарище 30-летнего нападающего по национальной команде Луисе Суареса. Так, во время недавнего матча "небесно-голубых" против Боливии у футболистов случился разговор с обоюдным предъявлением претензий.

Напомним, Колумбия и Перу, возможно, сыграли договорной матч. | soccernews.ru

комментарии
Суарес

Очень хочу играть за МЮ

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Кавани

Что-то я охуел, видимо хочу в какой-то среднячёк

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Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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