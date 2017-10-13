Форвард французского ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не поладил с еще одним звездным партнером по команде.

Однако на этот раз речь идет о товарище 30-летнего нападающего по национальной команде Луисе Суареса. Так, во время недавнего матча "небесно-голубых" против Боливии у футболистов случился разговор с обоюдным предъявлением претензий.

Напомним, Колумбия и Перу, возможно, сыграли договорной матч. | soccernews.ru