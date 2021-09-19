Кавани не собирается покидать "Манчестер Юнайтед", несмотря на приход Роналду

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не планирует покидать клуб.

По сведениям ESPN, уругвайца не пугает переход Криштиану Роналду в "МЮ" и он намерен в ближайшее время вернуться в состав.

За свою карьеру Кавани играл рядом с Луисом Суаресом, Килианом Мбаппе, Неймаром, Златаном Ибрагимовичем и другими звездными форвардами. "Если он выходил на поле с ними, то почему не сможет играть рядом с Роналду?" - заявил источник, близкий к Кавани.

Напомним, что после трансфера Роналду в "МЮ" Кавани отдал португальцу 7-й номер.

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