Кавани не собирается уходить из ПСЖ

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Кавани не собирается уходить из ПСЖ

Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани опроверг слухи о желании покинуть клуб.

"Моё будущее, безусловно, связано с ПСЖ. У нас был хороший и интенсивный сезон. Мы должны наслаждаться такими моментами. Я доволен болельщиками и рад находиться здесь" - цитирует 31-летнего футболиста ESPN.

Ранее сообщалось, что Кавани хочет перейти в "Атлетико" и ради этого трансфера готов пойти на понижение зарплаты. | http://soccernews.ru

комментарии
ВИКТОР

ну почему же эдинсон мы ждем тебя в барсе уже и номер приготовили 26 ((((((((((((((((

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