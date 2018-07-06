Кавани не сыграет с первых минут: стали известны стартовые составы сборных Франции и Уругвая на очный матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Уругвая на четвертьфинальный матч ЧМ-2018.

Стоит отметить, что с первых минут не сможет выйти на поле ведущий форвард "небесно-голубых" Эдинсон Кавани, который травмировался в поединке 1/8 финала мундиаля против Португалии.

Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лаксальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

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