Кавани не сыграет в Суперкубке Франции, участие Неймара под вопросом

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит игру с "Монако" за Суперкубок Франции.

Как сообщает L’Equipe, игру также может пропустить Неймар, однако должны сыграть Маркиньос и Тиаго Силва.

Напомним, что Кавани восстанавливается после травмы, которую он получил в 1/8 финала ЧМ-2018.

Поединок за Суперкубок Франции состоится 4 августа в Китае.

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