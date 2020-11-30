Кавани обвинили в расизме. Футболист отреагировал

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани прокомментировал обвинения в расизме в свой адрес.

После матча 10-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:2) Кавани, сделавший в поединке дубль, написал "Спасибо, черный", отвечая на поздравления фанатов в своем Instagram.

После этого Футбольная ассоциация Англии начала расследование инцидента. За это форвард может быть дисквалифицирован на три матча.

"Данное сообщение было просто ласковым приветствием в адрес друга, которого я поблагодарил за поздравления после матча. Я не хотел никого оскорблять. Я выступаю против расизма, поэтому сразу удалил сообщение, когда мне сказали, что его могут по-разному интерпретировать. Я приношу свои искренние извинения", - приводит слова Кавани официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

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