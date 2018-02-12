Кавани оценил потенциал Мбаппе

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани оценил потенциал своего партнёра по команде Килиана Мбаппе.

"Мбаппе является игроком с нереальным потенциалом, который уже сейчас зарабатывает опыт. Килиан уже значимая в мировом футболе фигура, но только от него зависит, будет ли он прогрессировать ещё больше. Мбаппе очень молод, хоть и известен по всему миру" - приводит слова Кавани Marca.

В этом сезоне 19-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 15 голов и сделал 11 ассистов.

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