Кавани оценил свой эпический промах по пустым воротам
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свой промах по пустым воротам в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:1).
"Что же, это то, что заставляет нас жить дальше и желать прогрессировать каждый день", – написал в своем Инстаграме Кавани.
Видео: Промах Кавани.
Mamita Edi...pero bueno eso es lo q nos mantiene vivos y buscamos cada día mejorar... Mamita Edi...mais bon, c'est ça qui nous maintient en vie et qui fait que nous devons progresser tous les jours... Mammina mia Edi ... pero queste sono le cose che ci mantengono vivi e che ogni giorno cerchiamo di migliorare Mamita Edi...anyway, this is what keep us alive and we must get better every day...
В этом сезоне 31-летний Кавани провел за ПСЖ 39 матчей и забил 35 голов.
Не пропустите: ПСЖ нацелился на Салаха. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|32
|63
|4
|Марсель
|32
|63
|5
|Ренн
|32
|47
|6
|Монпелье
|32
|46
|7
|Ницца
|32
|46
|8
|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
|41
|11
|Дижон
|32
|41
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
|14
|Анжер
|32
|36
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|32
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|32
|22