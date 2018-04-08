Кавани оценил свой эпический промах по пустым воротам



Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свой промах по пустым воротам в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:1).

"Что же, это то, что заставляет нас жить дальше и желать прогрессировать каждый день", – написал в своем Инстаграме Кавани.

Видео: Промах Кавани.

В этом сезоне 31-летний Кавани провел за ПСЖ 39 матчей и забил 35 голов.

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