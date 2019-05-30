Кавани определился со своим будущим в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не планирует уходить из парижского клуба грядущим летом, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, источник в окружении футболиста опроверг наличие переговоров между уругвайцем и "Атлетико", а также заявил, что форвард намерен провести на "Парк де Пренс" ещё один сезон.

Стоит отметить, что следующим летом Кавани может стать свободным агентом. Его контракт с ПСЖ истекает 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провёл 33 матча, забил 23 гола и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Атлетико" близок к подписанию Эрреры. | http://soccernews.ru