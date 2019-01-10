Кавани отказал китайскому клубу
Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отказал китайскому клубу, сообщает Le10Sport.
По информации источника, 31-летнего футболиста щедрым контрактом соблазнял "Далянь Ифан", однако тот отклонил предложение.
Напомним, что опытным форвардом также интересуются "Реал", "Атлетико", "Челси" и "Наполи".
Контракт Кавани с ПСЖ истекает летом 2020 года. В текущем сезоне игрок провёл за парижан 19 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
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|Команда
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|О
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|Шанхай Ист Эйшиа
|30
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|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
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|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30