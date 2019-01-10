Кавани отказал китайскому клубу

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Кавани отказал китайскому клубу

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отказал китайскому клубу, сообщает Le10Sport.

По информации источника, 31-летнего футболиста щедрым контрактом соблазнял "Далянь Ифан", однако тот отклонил предложение.

Напомним, что опытным форвардом также интересуются "Реал", "Атлетико", "Челси" и "Наполи".

Контракт Кавани с ПСЖ истекает летом 2020 года. В текущем сезоне игрок провёл за парижан 19 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

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