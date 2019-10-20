Кавани отказал клубу Бекхэма

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отклонил предложение "Интера" из Майами, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, американский клуб, совладельцем которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, контактировал с уругвайцем, однако тот не захотел перебираться в МЛС в ближайшее время.

К 32-летнему форварду есть предметный интерес со стороны европейских топ-клубов, поэтому он не спешит уезжать в экзотические чемпионаты.

Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 283 матча и забил 195 голов. Следующим летом игрок станет свободным агентом.

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