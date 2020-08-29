Кавани отказал "Ювентусу": названа причина

Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани имел предложение от туринского "Ювентуса", утверждает Goal.com.

По информации источника, "старая синьора" проявляла предметный интерес к уругвайцу, но тот отказался присоединяться к команде.

Причина такого решения - сильная привязанность 33-летнего футболиста к болельщикам "Наполи".

Напомним, что Кавани выступал за неаполитанский клуб с 2010 по 2013 год. Сейчас он является свободным агентом.

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