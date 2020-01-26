Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", сообщает TF1.

По сведениям издания, форвард отказался перейти в английский клуб, так как он намерен стать игроком "Атлетико". Оба клуба предложили уругвайцу в размере 12 миллионов евро в год, а также подписной бонус.

Ранее сообщалось, что парижане оценивают футболиста в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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