Кавани отметился очередным достижением в составе ПСЖ

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани в матче 21-го тура чемпионата Франции против "Генгама" (9:0) забил свой 100-й гол на домашнем стадионе парижского клуба "Парк де Пренс".

Данный показатель является лучшим в истории парижского клуба.

Напомним, что Кавани - лучший бомбардир в истории ПСЖ.

31-летний Кавани перешел в ПСЖ летом 2013 года из "Наполи" за 65 миллионов евро. Всего он провел за парижский клуб 267 матчей во всех турнирах и забил 186 голов.

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