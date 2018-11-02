Кавани отрицает конфликт с Неймаром

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отрицает наличие конфликта между ним и бразильским нападающим Неймаром.

"Слухи о том, что мы не ладим - это неправда. Да, мы пока не демонстрируем совершенную игру, но это не означает, что между нами конфликт" - приводит слова 31-летнего уругвайца Football Italia.

В этом сезоне Кавани сыграл за ПСЖ 10 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 ассиста. В активе Неймара 13 игр, 11 голов и 6 результативных передач.

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