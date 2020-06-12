Кавани озвучил "Интеру" свои требования по зарплате

Стало известно, сколько нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани хочет зарабатывать в миланском "Интере".

По информации La Gazzetta dello Sport, звёздный футболист рассчитывает на зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Однако "нерадзурри" не готовы предложить уругвайцу такой оклад, поскольку никто в команде не получает более 7,5 миллионов.

33-летний Кавани выступал за ПСЖ с июля 2013 года, сыграл 301 матч, забил 200 голов и сделал 43 ассиста.

Контракт форварда с парижанами истекает этим летом, поэтому он сможет уйти в другой клуб бесплатно.

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