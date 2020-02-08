Кавани перед январским дедлайном отказал "Барселоне"

"Барселона" перед закрытием зимнего трансферного окна предприняла неудачную попытку купить нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

По информации L'Equipe, предложение "сине-гранатовых" отклонил сам уругваец, не захотевший становиться "временной затычкой" в атаке каталонцев.

32-летний футболист предпочитает дождаться лета и перейти на правах свободного агента в мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Кавани сыграл за ПСЖ 15 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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