Кавани перед январским дедлайном отказал "Барселоне"

2 Теги псжбарселонаэдинсон кавани трансферы

Кавани перед январским дедлайном отказал "Барселоне"

"Барселона" перед закрытием зимнего трансферного окна предприняла неудачную попытку купить нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

По информации L'Equipe, предложение "сине-гранатовых" отклонил сам уругваец, не захотевший становиться "временной затычкой" в атаке каталонцев.

32-летний футболист предпочитает дождаться лета и перейти на правах свободного агента в мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Кавани сыграл за ПСЖ 15 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кавани, и Виллиан, не настолько тупые, чтоб отказываться от Барселоны. Ведь летом, в статусе свободных агентов, у них будет возможность выбрать лучшее предложение от Топ клубов Европы, и заинтересованность Барсы, только накинет ему бабок в новом контракте!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*и если Барса предложит ему больший денежный бонус при подписании контракта, и больше зарплату чем другие Топ клубы, то почему бы ему и не перейти в ту же Барсу? .....Бейл почти не играет за Реал, и ему от этого так "плохо", что он готов продлить контракт с Реалом хоть на 100 лет!:-)

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