Кавани передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" после разговора с Рангником
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник убедил форварда Эдинсона Кавани остаться в команде.
По информации журналиста Фабрицио Романо, уругваец хотел сменить клуб в январе, однако после разговора с тренером передумал уходить.
Впрочем, летом нападающий всё равно покинет "Олд Траффорд" в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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