Нападающий ПСЖ Эдисон Кавани продолжит карьеру в "Атлетико", передает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, руководство мадридского клуба намерено дождаться окончания контракта футболиста в парижском клубе. Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента.

Стороны уже договорились о двухлетнем контракте.

В этом сезоне Лиги 1 футболист участвовал в 8 матчах, забив два гола.

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