Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента
Нападающий ПСЖ Эдисон Кавани продолжит карьеру в "Атлетико", передает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, руководство мадридского клуба намерено дождаться окончания контракта футболиста в парижском клубе. Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента.
Стороны уже договорились о двухлетнем контракте.
В этом сезоне Лиги 1 футболист участвовал в 8 матчах, забив два гола.
Не пропустите: Определился второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании| http://soccernews.ru
главное
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в Примере
-
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
2
Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна
-
Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"
-
Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
-
"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А
-
1
Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски
-
"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в Примере
-
"Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Ибрагимович вошел в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"
-
Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента
-
Гаттузо рассказал о подготовке "Наполи" к матчу с "Интером"
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
-
Экс-форвард "Милана" Томассон возглавил "Мальме"
-
Пиоли поделился мнением о форварде "Милана" Пентеке
-
"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11