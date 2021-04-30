Кавани побил рекорд Месси и Левандовски

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани стал рекордсменом по итогам первого матча 1/2 финала Лиги Европы против "Ромы".

"Красные дьяволы" разгромили римскую команду со счётом 6:2, а звёздный форвард оформил дубли из забитых мячей и ассистов.

Как сообщает Opta, уругваец - самый возрастной игрок, которому удалось сделать 2+2 по системе "гол + пас" в еврокубковой игре.

Кавани это достижение покорилось в 34 года и 74 дня. Он побил рекорд Роберта Левандовски (31 год и 353 дня) и Лионеля Месси (31 год и 262 дня).

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