Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года

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Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани в скором времени перейдет в мадридский "Атлетико", информирует As.

По данным источника, агент 32-летнего футболиста уже прибыл в Мадрид, чтобы согласовать детали контракта.

Источник из окружения уругвайца сообщил, что сегодня, 27 января, вопрос по трансферу Кавани решится. Контракт нападающего будет рассчитан до 2022 года с возможностью продления на сезон.

"Атлетико" готов заплатить за переход игрока 15 миллионов плюс 3 миллиона евро.

Не пропустите: Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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