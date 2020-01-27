Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани в скором времени перейдет в мадридский "Атлетико", информирует As.
По данным источника, агент 32-летнего футболиста уже прибыл в Мадрид, чтобы согласовать детали контракта.
Источник из окружения уругвайца сообщил, что сегодня, 27 января, вопрос по трансферу Кавани решится. Контракт нападающего будет рассчитан до 2022 года с возможностью продления на сезон.
"Атлетико" готов заплатить за переход игрока 15 миллионов плюс 3 миллиона евро.
Не пропустите: Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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