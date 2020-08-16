Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт

Экс-форвард ПСЖ Эдисон Кавани договорился с "Бенфикой" о трехлетнем контракте. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 33-летний футболист подпишет с португальским клубом соглашение до 2023 года с зарплатой 8 млн евро год.

В ближайшее время Кавани пройдет медицинское обследование и заключит контракт с клубом.

Напомним, что ранее форвард покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 по 2020 год. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории парижан.

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