Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт
Экс-форвард ПСЖ Эдисон Кавани договорился с "Бенфикой" о трехлетнем контракте. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, 33-летний футболист подпишет с португальским клубом соглашение до 2023 года с зарплатой 8 млн евро год.
В ближайшее время Кавани пройдет медицинское обследование и заключит контракт с клубом.
Напомним, что ранее форвард покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 по 2020 год. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории парижан.
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